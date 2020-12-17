В Баку вновь будет дождливо

18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидаются дожди, во второй половине дня осадков не ожидается. Утром будет слабый туман, умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются местами дожди, в горных и предгорных районах - снег. Местами будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-4, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются усиление умеренного ветра хазри и влажность, что неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.