Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков в Германию

Пресечена контрабанда 24 кг наркотиков в Германию транзитом через Азербайджан, передает Day.Az.

Как сообщили АПА в Управлении прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК), при досмотре на таможенном КПП "Шахтахты" автомобиля марки "Volvo" (67E47910), перевозившего груз в Германию транзитом через Нахчыванскую Автономную Республику, в 30 свертках было обнаружено и изъято 23 кг 950,6 гр опиума.

По факту в Следственном отделе ГТК Нахчыванской Автономной Республики возбуждено уголовное дело по статье УК АР 206.2 (Контрабанда через таможенную границу Азербайджанской Республики наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых веществ и взрывных устройств, военного оружия и техники, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием).