В Шамкире грузовик столкнулся со "скорой", есть пострадавшие

В Шамкире произошло ДТП. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проходящей через территорию села Кёнюллю части магистрали Баку-Газах грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи. 

В результате два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. 