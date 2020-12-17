В Шамкире грузовик столкнулся со "скорой", есть пострадавшие

В Шамкире произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проходящей через территорию села Кёнюллю части магистрали Баку-Газах грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи.

В результате два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы.