https://news.day.az/society/1299164.html В Шамкире грузовик столкнулся со "скорой", есть пострадавшие
В Шамкире грузовик столкнулся со "скорой", есть пострадавшие
В Шамкире произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проходящей через территорию села Кёнюллю части магистрали Баку-Газах грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи.
В результате два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
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