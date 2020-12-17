Турция отправила очередную партию помощи в Азербайджан для борьбы с коронавирусом

Турция отправила очередную партию помощи в Азербайджан для борьбы с эпидемией.

Как сообщили Day.Az в посольстве Турции в Азербайджане, медицинские принадлежности, отправленные в Азербайджан Религиозным фондом Турции, были переданы сотрудникам Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и религиозный советник посольства Зеки Явуз Йылмаз.