https://news.day.az/society/1299178.html Турция отправила очередную партию помощи в Азербайджан для борьбы с коронавирусом
Турция отправила очередную партию помощи в Азербайджан для борьбы с коронавирусом
Турция отправила очередную партию помощи в Азербайджан для борьбы с эпидемией.
Как сообщили Day.Az в посольстве Турции в Азербайджане, медицинские принадлежности, отправленные в Азербайджан Религиозным фондом Турции, были переданы сотрудникам Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и религиозный советник посольства Зеки Явуз Йылмаз.
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