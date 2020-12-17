Борьба с пандемией является общенациональным вопросом

Сегодня мы переживаем тяжелые времена из-за пандемии коронавируса, поэтому большое количество зараженных вызывает серьезную озабоченность.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказала Trend депутат Афет Гасанова.

По ее словам, отсутствие эффективного препарата против вируса и одобренной на международном уровне вакцины способствовало распространению пандемии во всем мире.

"Известно, что люди, инфицированные вирусом и находящиеся в тяжелом состоянии, проходят лечение в больницах, а больные с относительно легкими симптомами - дома. Хотя пациенты, лечащиеся на дому, получают некоторые лекарства от соответствующих поликлиник, они должны сами покупать ряд важных медикаментов, оказывающих определенное влияние на лечение заболевания.

Однако в последнее время ситуация усугубляется тем, что этих препаратов нет в аптеках или они доступны в очень ограниченном количестве. Вызывает сожаление тот факт, что лекарства, которых нет в аптеках, можно купить на "черном рынке" по гораздо более высокой цене. Некоторые дельцы пытаются заработать больше денег, воспользовавшись этой сложной ситуацией. Против этих людей нужно принимать более серьезные меры", - сказала Афет Гасанова.

Депутат также считает целесообразным создать возможность всем желающим сдать тест на коронавирус в частных клиниках по единому государственному тарифу.

"Известно, что выросшее число инфицированных значительно увеличило загруженность государственных больниц, врачи работают в крайне напряженной обстановке. В связи с этим для повышения эффективности борьбы с вирусом было бы целесообразно привлечь к этой работе частные клиники. Таким образом, создавая возможность для желающих сдать тесты на выявление коронавируса в частных клиниках по единому государственному тарифу, можно обеспечить тестирование большего числа людей, что, в свою очередь, позволит на раннем этапе выявить инфицированного и приступить к его лечению до осложнения. В этом случае можно более эффективно предотвратить распространение вируса, а число летальных исходов снизить. Частные клиники также должны проявить инициативу. Борьба с пандемией является общенациональным вопросом. Подобно тому, как наш народ продемонстрировал единство и выиграл войну, сегодня мы должны объединиться в борьбе с пандемией", - подчеркнула Афет Гасанова.

Депутат добавила, что наряду со всем этим люди должны неукоснительно соблюдать карантинные правила.

"В борьбе с пандемией на каждого гражданина ложится огромная социальная ответственность. Сегодня самый эффективный способ борьбы с вирусом - защитить себя, выполняя крайне простые требования: носить медицинскую маску, соблюдать правила гигиены и дистанцию. Если все будут следовать этим правилам, мы сможем справиться с этим бедствием с минимальными потерями", - подытожила Афет Гасанова.