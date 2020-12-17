Адреса зимних ярмарок в Баку

В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и 1 января - Новым годом министерство сельского хозяйства организует праздничные ярмарки, сообщает Day.Az со ссылкой на минсельхоз.

В сообщении говорится, что праздничные ярмарки, в основном, будут работать по трем адресам: рядом со станцией метро "Гянджлик" в Наримановском районе; по ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 в Бинагадинском районе и на проспекте Гейдара Алиева в городе Хырдалан.

Ярмарки начнут работать в ближайшие дни

Отметим, что ранее министерство сельского хозяйства сообщало, что ярмарки будут организованы 21-31 декабря.

Во время проведения ярмарок будут полностью соблюдены требования карантинного режима Оперативного штаба при Кабмине: будет регулярно проводиться дезинфекция территории ярмарки, контролироваться соблюдение социальной дистанции, измеряться температура как у фермеров, так и у покупателей, на территории ярмарки разместят дезинфицирующие средства для посетителей, фермеры будут обеспечены медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и пр.

Участие в ярмарках бесплатное, фермерам будут предоставлены полки, весы и другое оборудование, а также оказана логистическая поддержка тем, кто испытывает трудности с поставкой продукции.

Ярмарочные цены будут доступными, существенно отличающимися от цен в оптовых и розничных точках продаж.