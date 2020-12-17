https://news.day.az/society/1299235.html В Астаре совершена квартирная кража на 7 тысяч манатов
В Астаре совершена квартирная кража на 7 тысяч манатов
В Астаре ограблена квартира.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками РОП оперативно-розыскных мер были задержаны житель села Шахагаджы Э.Гасанов и житель города Баку Э.Вердизаде, подозреваемые в краже ювелирных изделий на 6700 манатов и денег в одном из домов района.
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