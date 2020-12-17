https://news.day.az/society/1299251.html Ущерб, причиненный армянским обстрелом по мирным жителям, возместят за 10 дней - Кабмин
Ущерб, причиненный армянским обстрелом по мирным жителям, возместят за 10 дней - Кабмин
Ущерб, причиненный гражданскому населению в результате агрессии, начавшейся 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, будет возмещен в течение 10 дней.
Как сообщает Day.Az, это отражено в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова "О выплате материальной помощи в связи с ущербом, причиненным гражданскому населению в результате начавшейся 27 сентября агрессии вооруженных сил Республики Армения против Азербайджанской Республики".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре