Ущерб, причиненный армянским обстрелом по мирным жителям, возместят за 10 дней

Ущерб, причиненный гражданскому населению в результате агрессии, начавшейся 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, будет возмещен в течение 10 дней.

Как сообщает Day.Az, это отражено в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова "О выплате материальной помощи в связи с ущербом, причиненным гражданскому населению в результате начавшейся 27 сентября агрессии вооруженных сил Республики Армения против Азербайджанской Республики".