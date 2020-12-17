В Шушу подана питьевая вода из второго источника

По особому поручению Президента Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" продолжает принимать неотложные меры по обеспечению устойчивого водоснабжения освобожденного города Шуша. Вслед за источником Кичик Кирс, в качестве альтернативного источника водоснабжения города Шуша, обеспечена подача воды из источника Зарыслы, сообщили Day.Az в пресс-службе ОАО "Азерсу".

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