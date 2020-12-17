https://news.day.az/society/1299256.html В Шушу подана питьевая вода из второго источника - ФОТО
В Шушу подана питьевая вода из второго источника - ФОТО
По особому поручению Президента Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" продолжает принимать неотложные меры по обеспечению устойчивого водоснабжения освобожденного города Шуша. Вслед за источником Кичик Кирс, в качестве альтернативного источника водоснабжения города Шуша, обеспечена подача воды из источника Зарыслы, сообщили Day.Az в пресс-службе ОАО "Азерсу".
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