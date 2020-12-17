https://news.day.az/society/1299259.html На возмещение ущерба, причиненного армянскими обстрелами, выделено более 9 млн AZN - ОФИЦИАЛЬНО
На возмещение ущерба, причиненного армянскими обстрелами, выделено более 9 млн AZN - ОФИЦИАЛЬНО
Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение "О выплате материальной помощи в связи с ущербом, причиненным гражданскому населению в результате начавшейся 27 сентября агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az, согласно распоряжению, Министерству финансов Азербайджанской Республики даны соответствующие поручения. На возмещение ущерба, причиненного гражданскому населению в результате армянской агрессии, на первоначальном этапе выделяется 9 068 128 манатов.
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