Члены семей шехидов и участников Отечественной войны получают работу

Госагентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана направило уведомления о трудоустройстве 125 лицам, относящимся к категории членов семей шехидов и участников Отечественной войны, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

С 24 из них уже заключены трудовые договоры, с остальными будут заключены краткосрочные договоры.

В последние дни 58 работодателей обратились с предложениями по трудоустройству этих лиц.

Подписаны договора с 35 работодателями, разместившими вакансии в подсистеме "Занятость", и имеющими вакансии по приоритетным экономическим сферам.

Обращения работодателей, подписание с ними договоров и заключение трудовых договоров с лицами, которым были отправлены уведомления, продолжаются.

Отметим, что часть заработной платы лиц, обеспеченных работой со стороны работодателя, которым было отправлено уведомление, финансируется Госагентством занятости.

Предпочтение при отправлении уведомлений отдается членам семей шехидов, участникам войны, лицам с инвалидностью и освобожденным из мест заключения, а также лицам, которые больше года зарегистрированы как безработные.

Работодатели могут обращаться по этой ссылке.