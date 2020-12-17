https://news.day.az/society/1299276.html На одном из проспектов в Баку создана новая полоса движения для автобусов - ФОТО
На одном из проспектов в Баку создана новая полоса движения для автобусов - ФОТО
На проспекте Микаила Усейнова в Баку завершились работы по организации полосы специального движения.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.
Сообщается, что в соответствии с требованиями полосы на территории уже установлены дорожные знаки и дополнительные информационные таблички.
Учитывая это, просьба к водителям соблюдать требование дорожного знака на время, указанное на информационной табличке, то есть с 07:00 утра до 20:00 вечера.
"Надеемся, что будете следовать требованию полосы, и тем самым будете создавать автобусам возможность свободно передвигаться, поэтому заранее благодарим вас", - отмечается в сообщении БТА.
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