На одном из проспектов в Баку создана новая полоса движения для автобусов

На проспекте Микаила Усейнова в Баку завершились работы по организации полосы специального движения.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

Сообщается, что в соответствии с требованиями полосы на территории уже установлены дорожные знаки и дополнительные информационные таблички.

Учитывая это, просьба к водителям соблюдать требование дорожного знака на время, указанное на информационной табличке, то есть с 07:00 утра до 20:00 вечера.

"Надеемся, что будете следовать требованию полосы, и тем самым будете создавать автобусам возможность свободно передвигаться, поэтому заранее благодарим вас", - отмечается в сообщении БТА.