По приказу Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, служим нашему народу

От имени компаний "Medicenter" и "Modern Hospital", входящих в состав холдинга "Modern Group", поздравляем Азербайджанский Народ и весь Тюрский Мир с Великой Победой, склоняем головы перед матерями шехидов. С позволения Всевышнего, благодаря несгибаемой политической воле Верховного Главнокомандующего, храбрости и доблести нашей Армии, кровью павших и раненых Героев дата "8 ноября" навсегда вписана в историю как победа нашего Славного Народа.

Неоценимые и бесценные достижения нашей армии на передовой во время Второй Карабахской войны вдохновляли всех от мала до велика к еще большему единению, простые граждане, различные организации, компании старались оказать физическую и материальную поддержку фронту. "Medicenter" и "Modern Hospital" оказали разностороннюю поддержку нашей армии.

Основанная в 2018 году компания "Medicenter", специализирующаяся в области травматологии и являющаяся официальным эксклюзивным дистриьютором компании "Zimmer Biomet" (США), компании "ChM" (Польша) в нашей стране, предоставила медицинские принадлежности (травматологическое оборудование, расходные материалы, аппараты Илизаров и др.) более 10 травматологам на передовой во время войны. С первого дня Отечественной войны для оказания помощи и проведения операций нашим раненым солдатам и офицерам в прифронтовые госпитали были отправлены травматологические материалы. На сегодняшний день себестоимость израсходованых травматологических материалов составляет более 20 000 манатов. Персонал "Medicenter" был мобилизован для оказания необходимой помощи травматологам, работающим как на передовой, так и в Баку.

"Modern Hospital", функционирующий с 2008 года и ежегодно завоевывающий доверие десятков тысяч пациентов, принимал самое активное участие в войне. Сотрудники "Modern Hospital" служили как действующие солдаты на фронте, сражаясь лицом к лицу с противником с оружием в руках, а в тылу врачи и медперсонал в составе бригады из 27 человек охраняли здоровье тех, кто сражался на передовой. Помимо этого нашей армии были бесплатно предоставлены медикаменты и медицинские расходные материалы на сумму 30 000 манатов для использования в операциях и для лечения раненых солдат и офицеров. Некоторые из наших раненых солдат были эвакуированы в "Modern Hospital" для продолжения лечения в более благоприятных и безопасных условиях. За 2 месяца было бесплатно пролечено 34 военнослужащих, 14 из которых получили лечение в стационарных условиях, 20 военнослужащих лечились амбулаторно.

Самая большая гордость для нас - помогать тем, кто в защитил нашу Родину.

Карабах - это Азербайджан !!!