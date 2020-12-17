Армения нанесла ущерб 8 221 объекту недвижимости

Стало известно, что в результате агрессии Армении нанесен ущерб 8 221 объекту недвижимости.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, из них полностью разрушены 300 частных жилых домов, 75 подсобных строений и 10 многоквартирных зданий.

Нанесен ущерб 222 транспортным средствам, 21 из них совершенно непригодны для использования. Уничтожены 989 голов скота.

В результате выполнения соответствующего распоряжения президента (от 14 декабря 2020 года) на первом этапе предусмотрено оказание финансовой помощи 258 семьям, дома которых были разрушены и пришли в аварийное состояние - в размере 3.151. 500 манатов (на каждую семью 6 000 манатов и на каждого члена семьи 1500 манатов), а 5 885 семьям, домам которых нанесен ущерб - в размере 5 млн. 885 тыс. манатов (каждой семье 1000 манатов).

Владельцы имущества, которое невозможно восстановить и отремонтировать, будут обеспечены новыми сооружениями, построенными на основании современных проектов.

Имущество, которое можно восстановить и отремонтировать, будет отремонтировано и восстановлено за государственный счет.

Отметим, что в рамках помощи на первом этапе не предусмотрены выплаты за транспортные средства.