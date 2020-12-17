https://news.day.az/society/1299327.html В Огузе перевернулся микроавтобус - есть раненые
В Огузе перевернулся микроавтобус - есть раненые
В Огузе перевернулся микроавтобус, имеется много раненых.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло вечером на территории села Беюк Сеюдлю. По предварительной информации, микроавтобус потерял управление и перевернулся, в результате аварии пассажиры микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.
Часть раненых госпитализирована в Огузскую центральную районную больницу, им оказывается медицинская помощь. Личности пострадавших уточняются.
По факту проводится расследование.
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