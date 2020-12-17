В Огузе перевернулся микроавтобус

В Огузе перевернулся микроавтобус, имеется много раненых.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло вечером на территории села Беюк Сеюдлю. По предварительной информации, микроавтобус потерял управление и перевернулся, в результате аварии пассажиры микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

Часть раненых госпитализирована в Огузскую центральную районную больницу, им оказывается медицинская помощь. Личности пострадавших уточняются.

По факту проводится расследование.