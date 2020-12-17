Как азербайджанские солдаты разбили армянский фашизм

Азербайджанское братство, забота друг о друге в любой ситуации, руку об руку и железный кулак разбили армянский фашизм.

Как передает Day.Az, в Сети распространились кадры, как азербайджанский солдат обморозил ноги на задании, а боевые товарищи согревают его.

Представляем вашему вниманию данное видео: