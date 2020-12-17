https://news.day.az/society/1299342.html Как азербайджанские солдаты разбили армянский фашизм - ВИДЕО
Как азербайджанские солдаты разбили армянский фашизм - ВИДЕО
Азербайджанское братство, забота друг о друге в любой ситуации, руку об руку и железный кулак разбили армянский фашизм.
Как передает Day.Az, в Сети распространились кадры, как азербайджанский солдат обморозил ноги на задании, а боевые товарищи согревают его.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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