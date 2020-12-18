https://news.day.az/society/1299358.html В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%.
Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Из-за того, что значительные морозы отмечались на юге европейской части России. Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда", - сказал Вильфанд.
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