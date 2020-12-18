В Азербайджане произошли два землетрясения

На территории страны произошли два землетрясения.

Как сообщили Day.Az в Республиканской сейсмологической службе, в 05:18 по местному времени в 21 км к северо-западу от станции Мингячевир в Мингячевирском районе произошло землетрясение. Землетрясение не ощущалось.

Другое землетрясение произошло в Каспийском море.