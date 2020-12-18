https://news.day.az/society/1299359.html В Азербайджане произошли два землетрясения
В Азербайджане произошли два землетрясения
На территории страны произошли два землетрясения.
Как сообщили Day.Az в Республиканской сейсмологической службе, в 05:18 по местному времени в 21 км к северо-западу от станции Мингячевир в Мингячевирском районе произошло землетрясение. Землетрясение не ощущалось.
Другое землетрясение произошло в Каспийском море.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре