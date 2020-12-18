Когда в Азербайджане могут разрешить свадьбы и поминки?

Известный кардиолог, депутат Рашад Махмудов прокомментировал возможное время возобновления проведения поминок и свадеб в Азербайджане, передает Day.Az.

В беседе с olke.az депутат Рашад Махмудовсообщил, что сейчас главный вопрос - минимизировать количество зараженных коронавирусом.

"Одной из текущих забот общества является проведение свадеб и траурных церемоний. В нынешней ситуации, особенно зимой, когда погода холодная, свадьбы и траурные церемонии не должны быть разрешены. Я надеюсь, что весной количество инфицированных сократится до минимума, и тогда эти проблемы можно будет решить. Как только вирусное заражение будет сведено к минимуму, мы сможем постепенно рассмотреть вопрос о проведении свадеб и траурных церемоний", - сказал Рашад Махмудов.