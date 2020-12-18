https://news.day.az/society/1299399.html В Баку легковой автомобиль врезался в грузовик - ВИДЕО
В Баку легковой автомобиль врезался в грузовик - ВИДЕО
На автодороге Баку - Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az.
В результате столкновения автомобиля марки KIA с грузовиком пострадал один человек.
На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции.
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