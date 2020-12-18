В Баку легковой автомобиль врезался в грузовик

На автодороге Баку - Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az.

В результате столкновения автомобиля марки KIA с грузовиком пострадал один человек.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции.