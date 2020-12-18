https://news.day.az/society/1299417.html В Азербайджане произошло ДТП, пострадали 13 человек
В Азербайджане произошло ДТП, пострадали 13 человек
В Огузском районе Азербайджана произошло ДТП.
Водитель микроавтобуса Mercedes по причине плохой видимости из-за тумана, потеряв управление, не смог вписаться в поворот, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
В результате пострадали 13 человек, которые были госпитализированы в Центральную районную больницу Огуза и Диагностический центр в Габале.
В настоящий момент в больнице остается один из пострадавших - житель Шекинского района Нусрат Искендеров (1982 г.р.), остальные же были выписаны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре