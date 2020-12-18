В Огузском районе Азербайджана произошло ДТП.

Водитель микроавтобуса Mercedes по причине плохой видимости из-за тумана, потеряв управление, не смог вписаться в поворот, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

В результате пострадали 13 человек, которые были госпитализированы в Центральную районную больницу Огуза и Диагностический центр в Габале.

В настоящий момент в больнице остается один из пострадавших - житель Шекинского района Нусрат Искендеров (1982 г.р.), остальные же были выписаны.