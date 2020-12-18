Когда в Азербайджане начнется вакцинация от коронавируса?

"Я не думаю, что коронавирус в нашей стране вышел из-под контроля".

Об этом сообщил заведующий отделением лучевой диагностики Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Айдын Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Milli.az.

Врач сказал, что проблема COVID не будет так актуальна до праздника Новруз:

"Не думаю, что мы будем настолько беспомощны перед вирусом. В ближайшие месяц-два будет вакцинация. Массовая вакцинация поможет нам в борьбе с вирусом. Но пока, если у вас есть такие симптомы COVID-19 как: боль в горле, заложенность носа, насморк, кашель, лихорадка, головная боль, потеря обоняния и вкуса, озноб, боли в спине, мышечные боли, боли в суставах и костях, слабость, тошнота, рвота, желудочно-кишечные расстройства, диарея и т. д., позвоните в поликлинику и обратитесь к врачу.

Если эти жалобы длятся более 3 дней и есть дополнительные жалобы на удушье, одышку, обязательно сделайте компьютерную томографию грудной клетки", - сказал А. Алиев.