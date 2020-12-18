В Трудовой кодекс Азербайджана внесены изменения в связи с Днем памяти

В связи с Днем памяти в Азербайджане в Трудовой кодекс внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте, который был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемой статье 106.1 ТК (День памяти в Азербайджанской Республике), ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться День памяти шехидов, погибших за освобождение оккупированных земель Азербайджанской Республики.

Отметим, законопроект исходит из распоряжения Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года "Об учреждении Дня памяти в Азербайджанской Республике".

Законопроект был вынесен на голосование и принят.