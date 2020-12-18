В Азербайджане утвердили еще один нерабочий день

В связи с Днем Победы в Азербайджане в Трудовой кодекс внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Трудовой кодекс, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, ежегодно 8 ноября будет Днем Победы. День Победы будет отнесен к праздничным дням, которые не считаются рабочими.

Отметим, законопроект исходит из распоряжения Президента Ильхама Алиева "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике" от 3 декабря 2020 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.