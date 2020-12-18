https://news.day.az/society/1299431.html Вчера в общественных местах были выявлены 33 пациента с коронавирусом
Вчера в общественных местах были выявлены 33 пациента с коронавирусом
Продолжаются контрольные мероприятия по предотвращению распространения инфекции коронавируса.
Как сообщили Day.Az в МВД, 17 декабря сотрудники внутренних органов задержали 33 активных больных COVID-19, покинувших место жительства.
29 человек были возвращены домой, 4 человека были госпитализированы.
В отношении 22 возбуждены уголовные дела, ведется следствие по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).
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