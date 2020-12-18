https://news.day.az/society/1299436.html В этих частях Баку будут перебои с электричеством
В этих частях Баку будут перебои с электричеством
В двух бакинских поселках - "28 Мая" и "Нубар" будут перебои в электроснабжении, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
"Сегодня с 13:00 в течение дня на эти территории электричество будет подаваться с перебоями", - сообщает ОАО.
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