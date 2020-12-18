https://news.day.az/society/1299438.html Кафе и ресторанам разрешили выдавать клиентам заказы на входе - ОФИЦИАЛЬНО
Кафе и ресторанам разрешили выдавать клиентам заказы на входе - ОФИЦИАЛЬНО
В Кабмине прокомментировали вопрос в связи с деятельностью ресторанов, кафе и чайных домов в условиях карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, предприятия сфер деятельности, предусмотренные в Перечне сфер, деятельность которых разрешена в период особого карантинного режима, могут функционировать все дни недели до 00:00 18 января 2021 года.
Доставка заказов клиенту осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Кафе и ресторанам разрешили выдавать клиентам заказы на входе, отметили в Кабмине.
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