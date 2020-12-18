https://news.day.az/society/1299444.html В Нахчыване создан Государственный экзаменационный центр
В Нахчыване создан Государственный экзаменационный центр
18 декабря председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал указ о создании публичного юридического лица "Государственный экзаменационный центр НАР".
Как сообщает Day.Az, согласно указу утверждены устав и структура ГЭЦ НАР.
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