В Нахчыване создан Государственный экзаменационный центр

18 декабря председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал указ о создании публичного юридического лица "Государственный экзаменационный центр НАР".

Как сообщает Day.Az, согласно указу утверждены устав и структура ГЭЦ НАР.