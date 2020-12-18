В конце декабря завершится первый этап строительства дороги до Суговушана

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускорило процесс строительства новой дороги из Тертерского района в поселок Суговушан.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend в пятницу заместитель начальника Главного управления агентства Идаят Рустамов.

По его словам, уже ведутся работы по асфальтированию дороги.

"Главные сложности здесь были связаны с очисткой территории от мин. На стадии завершения работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 21-километре участка дороги Тертер - Суговушан. К концу этого месяца будет завершен первый этап. Ширина дороги составит девять метров", - сказал Рустамов.

Он отметил, что параллельно ведется строительство еще одного участка дороги длиной 7,5 километра на участке сел Суговушан - Талыш.

"Дорога будет построена от села Талыш до Тапгарагоюнлу, а оттуда до санатория Гашалты. Общая протяженность этого участка составит 30 километров", - сказал Рустамов.