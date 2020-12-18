https://news.day.az/society/1299455.html В Гедабейском районе произошло ДТП со смертельным исходом
В Гедабейском районе произошло ДТП со смертельным исходом
В Гедабейском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 17 декабря в 19.00 столкнулись два легковых автомобиля - управляемый жителем села Гарабулаг Э.Абдуллаевым ВАЗ-21011 и управляемый Ш.Худавердиевым автомобиль марки Mercedes.
В результате пассажир Э.Абдуллаева односельчанин Забит Мамедов погиб на месте, сам водитель госпитализирован.
В Отделе полиции Гедабейского района ведется расследование.
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