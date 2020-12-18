В Гедабейском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Гедабейском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 17 декабря в 19.00 столкнулись два легковых автомобиля - управляемый жителем села Гарабулаг Э.Абдуллаевым ВАЗ-21011 и управляемый Ш.Худавердиевым автомобиль марки Mercedes. 

В результате пассажир Э.Абдуллаева односельчанин Забит Мамедов погиб на месте, сам водитель госпитализирован. 

В Отделе полиции Гедабейского района ведется расследование. 