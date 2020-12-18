В Азербайджане будут тщательнее проверять качество воздуха

В Азербайджане установлены современные автоматические станции для измерения качества атмосферного воздуха.

Начаты работы по модернизации сети мониторинга качества воздуха. Согласно первому этапу плана модернизации, за счет Государственного инвестиционного проекта были приобретены пять автоматических станций и одна мобильная лаборатория, установлены 3 автоматические станции в Баку, 1 в Сумгайыте и 1 в Гяндже.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По ее словам, станции оснащены приборами и оборудованием ведущей в мире компании по производству анализаторов окружающей среды "Thermo" (США).

"В то же время для оперативного мониторинга качества воздуха на территориях, не охваченных стационарными наблюдательными пунктами, в рамках Государственного инвестиционного проекта приобретена одна Мобильная лаборатория. В этой лаборатории будут проводиться аналитические исследования по показателям качества воздуха на территории, будет даваться оценка ситуации на месте. В рамках государственных инвестиционных проектов до 2025 года планируется закупить 25 таких автоматических станций и установить на территории страны пункты мониторинга", - отметила У.Тагиева.