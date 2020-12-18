В Баку завтра будет дождливо

Обнародован прогноз погоды на 19 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 19 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, утром и вечером местами ожидается изморось. Будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых восточных районах ожидаются временами дожди, в горах снег. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.