Минэкологии Азербайджана о замеченном на освобожденных территориях еноте

В Азербайджане есть большая популяция енотов.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Самедова. По ее словам, до сих пор еноты встречались в большинстве лесов Азербайджана.

"Больше всего они распространены в лесах южной зоны и Загатале. По сути, енот - одновременно хищник и вредитель. Этот вид акклиматизирован и завезен в нашу страну в начале прошлого века, его родина - Северная Америка", - уточнила Самедова.

Она также рассказала о том, как еноты попали в Азербайджан.

"Впервые он был завезен в Германию из-за меха, а затем его популяция распространилась на территорию других европейских стран, а оттуда и к нам. В настоящее время в Азербайджане много представителей этого вида. Североамериканский енот склонен к агрессивной самообороне, на самом деле приближаться к нему очень опасно", - добавила Арзу Самедова.

Отметим, что в лесу на освобожденных территориях был замечен енот. В связи с этим в социальных сетях распространились видеокадры.