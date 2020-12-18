Новые кадры из освобожденного Кельбаджарского района

В Сети опубликованы новые кадры из освобожденного от армянской оккупации Кельбаджарского района Азербйаджана.

Как передает Day.Az, на видео показаны природные красоты горной местности, в частности, дорога через перевал, а также снег высоко в горах и окружающая природа.

Кроме того, автор запечатлел вандализм, который армяне устроили в районе прежде, чем покинуть его.