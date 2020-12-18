https://news.day.az/society/1299515.html Новые кадры из освобожденного Кельбаджарского района - ВИДЕО
Новые кадры из освобожденного Кельбаджарского района - ВИДЕО
В Сети опубликованы новые кадры из освобожденного от армянской оккупации Кельбаджарского района Азербйаджана.
Как передает Day.Az, на видео показаны природные красоты горной местности, в частности, дорога через перевал, а также снег высоко в горах и окружающая природа.
Кроме того, автор запечатлел вандализм, который армяне устроили в районе прежде, чем покинуть его.
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