https://news.day.az/society/1299528.html Запущен сайт о наследии Кавказской Албании - ФОТО
Запущен сайт о наследии Кавказской Албании - ФОТО
Международный аналитический центр Baku Network при финансовой поддержке совместного гранта Бакинского международного центра мультикультурализма и Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана разработал сайт, посвященный наследию Кавказской Албании.
Сайт содержит информацию об истории Кавказской Албании, в том числе об истории удин - потомков древних албан, а также о памятниках Кавказской Албании, таких как Хотаванкский монастырь, Амарасский монастырь и т.д.
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