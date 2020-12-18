В Азербайджане ужесточаются требования по коррупции к должностным лицам

Ужесточаются финансовые требования по борьбе с коррупцией.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О юридической защите образцов азербайджанского фольклора", "О борьбе с коррупцией", "О банках", "Об управлении муниципальными землями" и в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики", включенном в повестку сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В соответствии с изменением, предложенным в закон "О борьбе с коррупцией", для пресечения коррупции должностные лица в установленном законом порядке будут предоставлять информацию о долгах, превышающих 5500 манатов и финансовых и других имущественных обязательствах, превышающих 1100 манатов.