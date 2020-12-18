В Азербайджане выявлено еще 3962 случая заражения коронавирусом, 4188 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

45 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 195 422 факта заражения коронавирусной инфекцией, 131 252 человека вылечились, 2 133 скончались, число активных больных - 62 037. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 031 308 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 15 305 тестов.