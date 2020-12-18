Скончался главный невролог Минздрава Азербайджана

Сегодня скончался заведующий кафедрой неврологии Азербайджанского медицинского университета, главный невролог министерства здравоохранения, президент Ассоциации неврологов Азербайджана и Азербайджанского отделения Международной лиги по борьбе с эпилепсией, профессор Шариф Махалов.

Об этом АПА сообщили в Азербайджанском медицинском университете, передает Day.Az.

Шариф Ислам оглу Махалов родился в 1939 году. В 1964 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт. В 1987 году защитил докторскую диссертацию на тему "Фенотипический полиморфизм и эпидемиология наследственных заболеваний нервной и нервно-мышечной систем" во Втором Московском государственном медицинском институте.

Ш.Махалов является автором более 250 научных методических работ, 2 монографий. В 2000 году был удостоен звания "Заслуженный врач", в 2009 году - "Заслуженный деятель науки".