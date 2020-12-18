Житель Исмаиллы скончался от отравления угарным газом

Житель Исмаиллинского района скончался в результате несчастного случая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель города Исмаиллы Арзуман Ахмедов (1966 г.р.) сегодня отравился угарным газом в ванной своего дома.

Члены семьи узнали о произошедшем поздно. Несмотря на усилия врачей, А.Ахмедова спасти не удалось.

Ведется расследование.