https://news.day.az/society/1299574.html Житель Исмаиллы скончался от отравления угарным газом
Житель Исмаиллы скончался от отравления угарным газом
Житель Исмаиллинского района скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель города Исмаиллы Арзуман Ахмедов (1966 г.р.) сегодня отравился угарным газом в ванной своего дома.
Члены семьи узнали о произошедшем поздно. Несмотря на усилия врачей, А.Ахмедова спасти не удалось.
Ведется расследование.
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