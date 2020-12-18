Бакинские автобусы не будут работать на выходных

Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров с 00:00 часов 19 декабря до 06:00 часов 21 декабря в Баку не будут работать регулярные маршрутные и экспресс-автобусы.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Было отмечено, что за указанный период на административной территории столицы не будет каких-либо ограничений относительно передвижения транспортных средств, осуществляющих деятельность в качестве такси на основании полученной в установленном законодательством порядке лицензии.

"Вновь призываем население с пониманием отнестись к социальным мерам и строго соблюдать требования карантина во имя личного и национального здоровья", - добавили в Агентстве.