Родился в Москве, стал шехидом во имя Родины в Тертере

Он был очень талантливым футболистом, мечтал выступать за сборную Азербайджана, но стал шехидом во имя Родины...

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") представляем читателям материал о 19-летнем Ильгаре Бурджалиеве, который за проявленный героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны удостоен медали "Vətən uğrunda" ("За Родину", посмертно).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Ильгар, внук народных артистов Азербайджана Мухаммеда Бурджалиева и Садайи Мустафаевой, родился 11 марта 2001 года в Москве. Затем его семья, уроженцы Гянджи, переехала в Азербайджан. Он учился в школах Хырдалана, Баку и Гянджи. С 13 лет играл в команде "Ветен" (Баку), с 16 лет за "Кяпяз" (Гянджа) и был приглашен в ФК "Зиря" (Баку), выступавший в премьер-лиге чемпионата Азербайджана. Был приглашен в сборную Азербайджана по футболу (U18) нападающим.

22 июля 2019 года его призвали на военную службу в Тертерский район, в котором он, 27 сентября, встретил начало войны с армянскими агрессорами. Принимал участие в освобождении сел Суговушан и Талыш Тертерского района, где стал шехидом 28 сентября, на второй день войны. Сослуживцы рассказывают, что в этой битве Ильгар проявлял чудеса героизма, вынося с поля боя раненых товарищей и продолжая биться с врагом.

Рассказывает сослуживец Авез Гасымов: "Один из наших товарищей был серьёзно ранен, но из-за шквального огня никто не мог помочь ему. И только Ильгар подполз и вытащил его из под обстрела. А когда он сам был тяжело ранен, я поспешил ему на помощь. И даже в этот момент Ильгар думал не о себе, сказав мне оставить его и сберечь себя. Но я его все-таки вытащил с поля боя, однако, две скорые машины, которые спешили к раненым на помощь, были подбиты армянами. Мой товарищ от снайперской пули потерял много крови и скончался у меня на руках. Его последними словами были: "Только отцу и матери ничего не говори"". Матери, когда везли её из Баку, сказали, что ее сын в госпитале в Гяндже. Она узнала о героической гибели сына только на Аллее шехидов. Тысячи жителей Гянджи пришли проводить Ильгара в последний путь, прозвучали гимн Азербайджана и залпы в честь героя.

Старший брат Ильгара Тамерлан также выступает за команду "Зиря" (U-19). Отныне он играет в майке с надписью "Тамерлан Ильгар".

"Ильгар вел дневник. После его гибели я прочитал, что в нем было написано: "Если попаду на фронт, то стану таким как Мубариз (ред. Мубариз Ибрагимов - прапорщик, Национальный герой Азербайджана, который стал шехидом 19 июня 2010 года, вступив в неравную схватку с врагом и уничтожив большое количество силы противника)". Когда началась война, он послал месседж отцу, чтобы тот благословил его, добавив, "Только матери ничего не говори". Еще в 2016 году во время апрельских событий его одноклассник и друг Махир Гулуев стал шехидом. Тогда Ильгар сказал своим друзьям: "Если когда-то и я стану шехидом, меня также достойно проводите". На нашем стадионе ныне висит его большой портрет и все свои голы я буду посвящать брату", - сказал Тамерлан.

Тренер Ильгара Рашад Гусейнов вспоминает: "Ильгар был очень талантливым, воспитанным и дисциплинированным игроком, душой команды, который никогда не любил проигрывать и бился до последнего на поле. Во время его похорон в Гяндже отец Ильгара неожиданно повернулся ко мне и сказал: "Твой воспитанник ушел из жизни". Было очень тяжело, никто не мог сдержать слез. Очень больно и обидно уйти из жизни, когда она только начинается. Светлая память всем шехидам".

Дядя Ильгара, театровед-критик Анар Бурджалиев вспоминает: "Ильгар был очень смелым и честным парнем. С детства любил играть в войнушки, даже спал с игрушечным пистолетом. Очень любил рисовать флаг Азербайджана, особенно на руке и лице. Накидывал себе на плечи флаг Азербайджана и ходил так, в нем он и вернулся с поля боя... обернутом гробе... стал шехидом. Ильгар как-будто предчувствовал свою гибель. Когда мы его провожали в армию, сказал, что станет шехидом".

Отец и мать Ильгара, Вугар и Эльнура Бурджалиевы, говорят, что гордятся таким достойным сыном, ставшим шехидом во имя Азербайджана.

Вугар Бурджалиев: "В свое время и я был футболистом, но из-за травмы пришлось рано завершить карьеру. Думал, что сын добьется того, чего не смог я. Старался ходить на все его матчи, теперь с болью в душе смотрю видеоматериалы его игр... После армии он хотел поступить в Академию спорта и физической культуры. В последний раз говорил с ним по телефону накануне его гибели, слышал автоматные очереди, очень беспокоился, а сын отвечал, что это наши стреляют, не стоит волноваться, все хорошо. Сыновья не должны уходить раньше отцов. Очень тяжело... 2783 шехида - столько же отцов и матерей оплакивают гибель своих сыновей. Однако мы все гордимся, что воспитали таких сыновей - защитников Родины, которые стали шехидами в борьбе с заклятым врагом во имя освобождения Азербайджана".

Эльнура Бурджалиева: "Мой сын был очень жизнерадостным, добрым и отзывчивым, любил хорошо одеваться и танцевать. Светился от счастья, когда впервые надел военную форму. Стать шехидом - это вершина человеческой жизни, не каждому суждено такое. Наши земли освобождены от армянских оккупантов, надеюсь, мы больше не увидим слез матерей-шехидов, а на нашей благословенной земле наконец наступит мир. Будущее свободного и независимого Азербайджана обеспечено священной кровью шехидов, благодаря этим героям, наши семьи смогут жить спокойно".

Памяти Ильгара Бурджалиева мейханачы Теймур Даглы и Эльман Мамедов посвятили композицию, а ФК "Зиря" снял документальный фильм "BAYRAQDAR".