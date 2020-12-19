Таинственная крепость Баллабур в Лянкяране

Теймурбек Байрамалибеков (1862-1937) был одним из ярчайших представителей блестящей плеяды азербайджанских деятелей конца XIX - нач.XX вв. Являясь выпускником Горийской Учительской Семинарии, интеллигентом, просветителем, педагогом, публицистом своего времени, Байрамалибеков был также выдающимся историком, этнографом и краеведом.

Всё научное наследие Т.Байрамалибекова создавалось, когда по окончании учебного года он обходил свой край, деревню за деревней, собирая услышанные в народе рассказы.

В данном материале - описание крепости Баллабур (Лянкаран), записанное Т.Байрамалибековым. В интернете есть информация по данной крепости, но тем не менее, предоставленные Т.Байрамалибековым данные представляют определенный интерес, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Крепость Бяллябыр или Бяллягиля (записано в 1936 году):

Бяллябыр или Бяллягиля есть крепость, находится на левом крутом берегу речки Ленкоранки, по-талышски Вазару, на высокой горе, составляющей собою ветвь Талышских хребтов, в восьми километрах к юго-западу от города Ленкорани.

Она носит два названия: Бяллябыр и Бяллягиля, происходя от талышских слов бялля - 'дуб' и бырр - 'колючка', значит "колючий дуб"; гиля - жёлудь, что означает в переводе "дубовый жёлудь". По мнению престарелых старожилов, на месте нахождения крепости раньше росли в большом количестве хвойные деревья и колючие кустарники, имевшие много острий или игл, а потому она носит два имени.

Она построена Мир-Гасан ханом - наследным сыном Мир-Мустафы хана Талышинского - двумя годами ранее до восстания, т.е. в 1823 году, как утверждали восьмидесятилетние старики, бывшие его нукеры. Она выстроена из местных чёрных твёрдых камней, связанных между собою известью, вышиною в четыре метра.

Хотя со дня постройки крепости прошло сто тринадцать лет, считая с 1823 по 1936 год, но она очень хорошо сохранилась в целости, не имея никакого повреждения и трещины в стенах. У подошвы горы, на которой стоит описанная мною крепость, раскинуто талышское селение Бяллябыр.

Байрам-Алибеков Теймур бек

15 июля 1936 г., г.Ленкорань