https://news.day.az/society/1299731.html В Азербайджане против 30 больных коронавирусом возбуждено уголовное дело
В Азербайджане против 30 больных коронавирусом возбуждено уголовное дело
Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 18 декабря вернули домой 36 активных больных коронавирусом COVID-19, которые были выявлены в общественных местах республики, сообщает Day.Az со ссылкой на МВД.
В отношении 30 из задержанных лиц возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 УК Азербайджана, следственные расследования продолжаются.
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