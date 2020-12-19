В Азербайджане против 30 больных коронавирусом возбуждено уголовное дело

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 18 декабря вернули домой 36 активных больных коронавирусом COVID-19, которые были выявлены в общественных местах республики, сообщает Day.Az со ссылкой на МВД.

В отношении 30 из задержанных лиц возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 УК Азербайджана, следственные расследования продолжаются.