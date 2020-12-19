https://news.day.az/society/1299743.html Вчера с карантинных постов вернули почти 2 тыс. водителей
Вчера с карантинных постов вернули почти 2 тыс. водителей
18 декабря 2020 года было возвращено 1 921 транспортное средство, пытавшееся пересечь карантинные посты без соответствующего разрешения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, за указанный период в отношении 2655 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.
Проводимые в этом направлении мероприятия служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. Поэтому еще раз просим граждан строго соблюдать применяемые меры изоляции, с пониманием отнестись ко всем рекомендациям, предложениям и решениям.
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