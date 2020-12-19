Арестованы должностные лица, нарушившие требования карантина

В Азербайджане арестованы должностные лица, нарушившие требования карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании материалов, собранных по факту организации должностными лицами - Парвизом Васиф оглу Джахангирли и Эльчином Рафиг оглу Керимовым незаконного свободного передвижения граждан в период действующего в стране ужесточенного карантинного режима путем ввода фиктивной информации на портал "icaze.gov.az" в Генеральной прокуратуре было начато исполнение по делу об административном проступке по статье 211.1 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Собранные материалы были направлены для рассмотрения в Ясамальский районный суд и по решению суда в отношении обоих лиц избрана мера административного взыскания в виде ареста.