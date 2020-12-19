Тяжелое ДТП в Ордубаде, погибли отец и сын

В Ордубаде произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 18 декабря около 17:00 на территории села Дюйлюн Ордубадского района автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель села Устюпю Халил Алиев, столкнулся с автомобилем марки "Mercedes Vito", за рулем которого находился житель села Юхары Андамидж Г.Рзаев.

В результате Х.Алиев и находившийся в автомобиле его сын Эльджан скончались на месте происшествия. Пассажир Г.Рзаева был госпитализирован.