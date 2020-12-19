https://news.day.az/society/1299796.html Тяжелое ДТП в Ордубаде, погибли отец и сын
Тяжелое ДТП в Ордубаде, погибли отец и сын
В Ордубаде произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 18 декабря около 17:00 на территории села Дюйлюн Ордубадского района автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель села Устюпю Халил Алиев, столкнулся с автомобилем марки "Mercedes Vito", за рулем которого находился житель села Юхары Андамидж Г.Рзаев.
В результате Х.Алиев и находившийся в автомобиле его сын Эльджан скончались на месте происшествия. Пассажир Г.Рзаева был госпитализирован.
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