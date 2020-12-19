В Баку из строящегося дома совершена кража на 1200 манатов

В Баку задержан мужчина, совершивший кражу из строящегося дома.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе расследования, проведенного сотрудниками 14-го отделения Сабунчинского РУП в связи с задержанным за воровство Р.Аскеровым было установлено, что он украл из строящегося дома на территории района 2200 метров электропроводки на сумму 1155 манатов.

Ведется расследование.