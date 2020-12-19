https://news.day.az/society/1299803.html В Баку из строящегося дома совершена кража на 1200 манатов
В Баку из строящегося дома совершена кража на 1200 манатов
В Баку задержан мужчина, совершивший кражу из строящегося дома.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе расследования, проведенного сотрудниками 14-го отделения Сабунчинского РУП в связи с задержанным за воровство Р.Аскеровым было установлено, что он украл из строящегося дома на территории района 2200 метров электропроводки на сумму 1155 манатов.
Ведется расследование.
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