https://news.day.az/society/1299816.html В освобожденном Джебраильском районе усиливаются меры безопасности - ФОТО
В освобожденном Джебраильском районе усиливаются меры безопасности - ФОТО
В Джебраильском районе, освобожденном от оккупации в результате контрнаступательной операции азербайджанских Вооруженных сил, усиливаются меры безопасности, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сотрудники районного отдела полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают службу на территории района, здесь установлены посты, полностью контролируется безопасность.
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