В освобожденном Джебраильском районе усиливаются меры безопасности

В Джебраильском районе, освобожденном от оккупации в результате контрнаступательной операции азербайджанских Вооруженных сил, усиливаются меры безопасности, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники районного отдела полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают службу на территории района, здесь установлены посты, полностью контролируется безопасность.