TƏBİB внес ясность в вопрос продажи пакетов "COVID-19"

В социальных сетях распространилась информация о продаже якобы принадлежащих TƏBİB платных пакетов "COVID-19".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в распространенном в соответствующем заявлении TƏBİB отмечается, что эти пакеты не относятся к TƏBİB: "TƏBİB предоставляет лекарства только пациентам, лечащимся на дому в регионах, и на этих пакетах с обеих сторон имеется логотип TƏBİB".