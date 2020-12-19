https://news.day.az/society/1299819.html TƏBİB внес ясность в вопрос продажи пакетов "COVID-19" - ФОТО
TƏBİB внес ясность в вопрос продажи пакетов "COVID-19" - ФОТО
В социальных сетях распространилась информация о продаже якобы принадлежащих TƏBİB платных пакетов "COVID-19".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в распространенном в соответствующем заявлении TƏBİB отмечается, что эти пакеты не относятся к TƏBİB: "TƏBİB предоставляет лекарства только пациентам, лечащимся на дому в регионах, и на этих пакетах с обеих сторон имеется логотип TƏBİB".
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