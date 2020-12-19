В Азербайджане выявлено еще 3 705 случаев заражения коронавирусом, 4 210 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

42 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 199 127 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 135 462 человека вылечились, 2 175 скончались, число активных больных - 61 490.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 049 239 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 17 931 тест на коронавирус.